Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 3 milyon lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kuralları ihlal edenlere toplam 3 milyon 71 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 18 Mart'tan itibaren Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, jandarma personelince yapılan denetimlerde, 1593 sayılı Umumi Hızzıssıhha Kanunu'na muhalefet eden 522 kişiye 1 milyon 644 bin 300 lira, emniyet ekiplerince de 453 kişiye 1 milyon 426 bin 950 lira cezai işlem uygulandığı kaydedildi.