  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören kadın solunum sıkıntısı nedeniyle sezeryanle doğum yaptı
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören kadın solunum sıkıntısı nedeniyle sezeryanle doğum yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:26:43 -
Trabzon'da Kovid-19 tedavisi gören kadın solunum sıkıntısı nedeniyle sezeryanle doğum yaptı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede tedavi gören anne adayı, solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yapılan müdahale sonucu sezaryenle doğum yaptı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce Kovid-19 tanısı konulan 34 haftalık hamile kadının, hastanede tedavisi devam ederken gebeliğe de bağlı olarak solunum sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Hastane konseyinde yapılan genel klinik durum değerlendirmesinin ardından hastanın sezaryenle ameliyat edilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, yapılan ameliyatın sorunsuz geçtiği ve hastanın sağlıklı bir kız bebeği dünyaya getirdiği bildirildi.

Açıklamada, bebeğin tedbir amacıyla hastanenin Numune kampüsündeki yoğun bakım ünitesine transfer edildiği vurgulanarak, ameliyatı tamamlanan annenin ise 3 saat süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise çıkarıldığı ifade edildi.

Bu arada, ameliyatta 11 doktor, hemşire ve anestezi uzmanının görev yaptığı da belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme
Teknoloji

Yerli savaş uçağı Hürjet'te kritik gelişme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET için geliştirilen simülatörü tamamladı.
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş b..
AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim
Dünya

AB ülkesi karıştı: Yönetim şeklimizi değiştirelim

Adı rüşvet skandalına karışan İspanya eski Kralı Juan Carlos’un BAE'ye kaçması sonrası ülkede yönetim sistemi tartışma konusu oldu. Başbakan..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı