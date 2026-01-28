  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor: ⁠"Bizi izlemeye devam edin" 5 milyonluk arabayla 2 milyonluk vurgun! Bunun adı bal gibi rüşvet Sedef Kabaş hakkında karar verildi İlahi adalet ABD’ye 100 milyar dolarlık kar faturası SGK Uzmanı Murat Özdamar cevapladı! Muhtaçlık maaşı kimlere bağlanır? İnsan değilsiniz! İsrail'den yeni alçaklık Çin, İngiltere’ye fena sızmış Başbakanlık ofisi değil BBG evi Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Terörün, şiddetin ve silahın raf ömrü dolmuştur STM'nin sürü İHA'ları bir ilki gerçekleştirdi Gerçek mühimmatla sürü İHA saldırısı
Yerel Trabzon'da korkutan deprem
Yerel

Trabzon'da korkutan deprem

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Trabzon'da korkutan deprem

Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem oldu.
Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki deprem, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

Deprem sonrası Trabzon Valiliği ise bir açıklama yaptı. Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
5,7 büyüklüğünde deprem oldu!

Dünya

5,7 büyüklüğünde deprem oldu!

6 Şubat depreminde 7 metre kayan yol ilgi bekliyor
6 Şubat depreminde 7 metre kayan yol ilgi bekliyor

Yerel

6 Şubat depreminde 7 metre kayan yol ilgi bekliyor

Sanayide deprem tedbiri: Marmara yükü Anadolu’ya taşınıyor
Sanayide deprem tedbiri: Marmara yükü Anadolu’ya taşınıyor

Gündem

Sanayide deprem tedbiri: Marmara yükü Anadolu’ya taşınıyor

Erzincan'da deprem meydana geldi!
Erzincan'da deprem meydana geldi!

Yerel

Erzincan'da deprem meydana geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23