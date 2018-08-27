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Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün bagajında ölü olarak bulundu

Trabzon'da Karadeniz gezisine çıkan bir otobüsün ikinci şoförü, uyumak için girdiği aracın bagaj bölümünde ölmüş halde bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:09
Trabzon'da korkunç olay! Otobüsün bagajında ölü olarak bulundu

Trabzon'da bir otobüsün ikinci şoförü, aracın bagajında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, "Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor" adlı proje kapsamında Siirt'in Kurtalan ilçesinden Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsün sürücüsü, yemek molası için Karadeniz Sahil Yolu Akyazı mevkisindeki bir tesisin önünde durdu.Bagaj bölümündeki ikinci şoför İrfan Ayfer'i (63) uyandırmak için seslenen otobüs görevlileri, yanıt alamayınca bagajın kapağını açtı. Ayfer'in hareketsiz yattığını fark eden yolcular ve otobüs görevlileri, güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Ayfer'in öldüğü belirlendi. Ayfer'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:09
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