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Trabzon'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
Trabzon'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 1. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile Ali Kemal Pehlivan'ın (23) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pehlivan'ın, Avrasya Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:31
  1. Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolu
  2. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Trabzon'un Yomra ilçesi

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