  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi
Ekonomi

Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:44:33 -
Trabzon'da kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8,4 milyon lira ödendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında kamulaştırılan alanlar için hak sahiplerine 8 milyon 416 bin 225 lira ödendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı ek protokol sonrasında Erdoğdu Mahallesi'nin kentsel dönüşüm alanına dahil edildiği belirtildi.

Erdoğdu Mahallesi'nde 837 adada kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, hak sahiplerine toplam 8 milyon 416 bin 225 lira ödendiği kaydedildi.

Kamulaştırması tamamlanan 15 binanın tahliye edilmesinin ardından yıkımına başlandığı, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra proje kapsamında uygulama çalışmalarına başlanacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı