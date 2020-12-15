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Aktüel Trabzon'da kamu çalışanı Kovid-19 hastası ve temaslıları, izolasyon süresince izinli sayılacak
Aktüel

Trabzon'da kamu çalışanı Kovid-19 hastası ve temaslıları, izolasyon süresince izinli sayılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:29:57 -
Trabzon'da kamu çalışanı Kovid-19 hastası ve temaslıları, izolasyon süresince izinli sayılacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da kamu çalışanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ve temaslıları, izolasyon süresince idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, filyasyon ekipleri tarafından Kovid-19 pozitif hastalar ve bu kişilerle temaslı olduğu tespit edilen kamu çalışanlarının, herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın izolasyon süresince idari izinli sayılmaları kararı alındı.

Kovid-19 hastaları ve temaslı olduğu tespit edilenler için karantinada olduklarına dair kaymakamlıklarca düzenlenen belge, kamu kurumlarınca izin belgesi yerine kabul edilecek.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

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