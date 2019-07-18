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Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!

Trabzon Uzungöl'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi, elindeki bayrak PKK'nın sözde bayrağı sanılınca linç girişimine uğradı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:36

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir yabancı turist, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı açarak fotoğraf çektirmek isteyince ortalık karıştı. Terör örgütü PKK sempatizanı sanılan şahıs, saldırıya uğradı.

Jandarma güçlükle kurtardı

Alınan bilgiye göre, kimliği açıklanmayan Kuzey Iraklı bir turist, elinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile göl kenarında fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, şahsın elindekini terör örgütü PKK'nın sözde bayrağı sandı. Ardından da tepki büyüdü ve saldırıya dönüştü. Linç edilmek istenen şahıs, jandarma ekipleri tarafından güçlükle vatandaşların elinden alındı ve bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
  1. Trabzon
  2. Uzungöl
  3. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  4. PKK sempatizanı

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