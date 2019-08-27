0553 313 94 23

Trabzon’da heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 19:12
Trabzon’da heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon’un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’nde aşırı yağmur sonucu oluşan heyelanda bir evin alt katında çamur oluştu. Evde mahsur kalan ve aralarında engelli bir kişinin de bulunduğu 3 kişi için ekipler harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.



Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçerek çalışmalarını sürdürürken Hayrat ilçesinde de aşırı yağmur yüzünden caddeler dereye dönüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    1. Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    2. Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde..
    3. Çevreyi kirleten iş yerleri için..
    4. Putin, Erdoğan'ı havalimanından böyle..
    5. Çalımbay, hakem Fırat Aydınus’a ateş..
    6. Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset..
    7. "Kaynaklar millete değil Kandil'e..
    8. Avrupa borsaları günü yükselişle..
    9. İl Sağlık Müdürlüğünden selzedeler..
    10. Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı..
    11. Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden..
    12. Yalçın Topçu: Başkomutan Erdoğan'ın..
    13. Rus bakandan "Umarım İdlib'de durum..
    14. Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca..
    15. Bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    16. "Türkiye'nin güvenli bölge adımı..
    17. Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle..
    18. Alanyaspor'da ayrılık
    19. İsrail ordusu kuzey cephesinde..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı