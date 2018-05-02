Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'dan aynı havalimanına 21.05'teki uçuşun da iptal edildiği belirtildi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a 19.10 ve İzmir'e 19.55'te yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

İstanbul'a 20.45 ve 21.30'daki uçuşların da sis dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

Gün içinde de çok sayıda seferin yapılamadığı, bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarının ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi.