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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sis dolayısıyla İstanbul'dan 18.45 ve 20.20, İzmir'den ise 19.25'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:16
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'dan aynı havalimanına 21.05'teki uçuşun da iptal edildiği  belirtildi.

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a 19.10 ve İzmir'e 19.55'te yapılması  planlanan seferlerin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.

İstanbul'a 20.45 ve 21.30'daki uçuşların da sis dolayısıyla iptal  edildiği bildirildi.

Gün içinde de çok sayıda seferin yapılamadığı, bazı hava yolu  şirketlerinin uçuşlarının ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:16
  1. Trabzon
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. trabzon
  5. hava ulaşımı
  6. sis

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