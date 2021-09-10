Trabzon'da fuhuş rezaleti devam ediyor! Otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde baş gösterdi. Konuyla ilgili harekete geçen ekipler, çoğu yabancı uyruklu 25 kadın hakkında yasal işlem yaparken bir kısmını da sınır dışı etti.

"Emniyete bildirmeleri lazım"

Taflan, kiralanan evlerin fuhuş ya da terör gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart.

Emlak sektörünün yapması gerekenler

Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar:

Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır. Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Bir de bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var.