Trabzon’da fuhuş operasyonu
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri,fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:46
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri,fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.
Edinilen bilgiye, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde; 12 kadın fuhuşla mücadele kapsamında yakalanarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında (çevreye rahatsızlık vermekten) idari işlem yapıldı.
YORUM YAZ