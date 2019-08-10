Trabzon’da fuhuş operasyonu Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri,fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri,fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada 12 kadın hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde; 12 kadın fuhuşla mücadele kapsamında yakalanarak Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Kadınlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında (çevreye rahatsızlık vermekten) idari işlem yapıldı.

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