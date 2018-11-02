Trabzon'da fuhuş operasyonu: 12 kişi gözaltında
Polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın, gözaltına alındı.02 Kasım 2018 Cuma 16:50
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrollerde bulundu. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla 12 kadın gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Çevreye rahatsızlık vermekten' işlem yapılıp para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.
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