  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı
Aktüel

Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:37:11 -
Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı sahte kimlikle yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski yüzbaşı, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte örgüte ait hücre evlerine yönelik çalışmalarda, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ardışık arama kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunan, meslekten ihraç yüzbaşı M.U'nun bir hücre evinde saklandığı tespit edildi.

Eşi de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan M.U'nun, sahte kimlik kullanarak inşaat işleriyle uğraştığı belirlendi.

İnternet ilanlarıyla inşatlarda çalıştığı tespit edilen şüpheli, iskelede çalışırken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Maranki'den canlı yayında flaş açıklamalar

Berat Albayrak’ın istifasının ardından Ankara kulislerinde ‘kabine değişikliği’ en çok konuşulan konular arasına girdi. Kabinede revizyon ne..
Trump gitmeden BAE ödülünü aldı
Dünya

Trump gitmeden BAE ödülünü aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insans..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay