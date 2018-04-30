Trabzon'da FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Trabzon'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu.

Sorgulanan 8 şüpheli emniyetteki ifadeleri sonrası serbest kalırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA