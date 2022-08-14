  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Yerel

Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 20:41:00 -
Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Türkeli mahallesinde elektrik hatlarını yenileme işlemi yapan işçileri taşıyan kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.

3 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere kamyonette bulunan P. A. ve İ. A ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla iligili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23