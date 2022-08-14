Trabzon'da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Türkeli mahallesinde elektrik hatlarını yenileme işlemi yapan işçileri taşıyan kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı.
3 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere kamyonette bulunan P. A. ve İ. A ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla iligili inceleme sürüyor.