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Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü! Bina kepçenin üzerine yıkıldı

Trabzon Çaykara'da bir binanın yıkım işleri sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Yıkımı geçekleştirilen bina, kepçenin üzerine yıkıldı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
Trabzon'da facianın eşiğinden dönüldü! Bina kepçenin üzerine yıkıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, bir süre önce başlatılan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, ilçede belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Özel bir firma tarafından yıkımı gerçekleştirilen bir bina, kepçenin üzerine yıkıldı. Bir anda tamamen yıkılan binadaki beton parçaları, kepçenin üzerine düştü.

Beton parçaları yan yatırdı

Kepçe operatörü olaydan yara almadan kurtulurken, kepçe, gelen beton parçaları ile yan yattı. Kepçe operatörünün binayı yıktığı sırada, çalışmayı cep telefonuyla kaydeden vatandaş o anları saniye saniye görüntüledi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:45
  1. Trabzon
  2. Çaykara
  3. Bina kepçenin üzerine yıkıldı

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