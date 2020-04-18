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Aktüel

Trabzon'da fabrika yangını

Çarşıbaşı ilçesindeki balık işleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

2020-04-18 22:24:46 -
Trabzon'da fabrika yangını

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir balık işleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Grup yolu üzerindeki bir balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çarşıbaşı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

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