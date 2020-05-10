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Aktüel

Trabzon'da derede mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye eri yetişti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:01:53 -
Trabzon'da derede mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye eri yetişti

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, dere ortasındaki alanda mahsur kalan köpeği itfaiye eri kurtardı.

İlçede etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen Söğütlü Deresi ortasında oluşan çakıl yığıntısının üzerinde bir sokak köpeği mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

Soğuğa rağmen dereye giren itfaiye eri Muhammet Ali Topçu, kucağına aldığı köpeği kıyıya çıkarttı.

Köpek, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.


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