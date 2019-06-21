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Trabzon’da dere yataklarında ev kalmayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran oturumunun son günü gündemi, Araklı’da meydana gelen sel felaketi oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 15:37
Trabzon’da dere yataklarında ev kalmayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran oturumunun son günü gündemi, Araklı’da meydana gelen sel felaketi oldu. Meclis üyelerine bilgilendirme yapan Trabzon büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dere yataklarında bulunan tehlike arz eden binalarında istimlak edilerek yıkılabileceğini söyledi.


Zorluoğlu, “Trabzon Valiliği bünyesinde komisyon kuruyoruz. Bu komisyonda Büyükşehir Belediyemiz, TİSKİ’nin de üyesi olacağı komisyon şehrimizdeki bütün vadilerde inceleme yapacak. Bu çalışmalarımız sırasında vadilerde bulunan ve risk taşıyan binalar tespit edilecek. Sonrasında ise 3 gruba ayıracağız. 1. derece, 2. derece ve 3. derece risk taşıyanlar. Bu çalışmaların hemen sonrasında ise bu binalar yıkılacak ve TOKİ tarafından sahiplerine ev verilecek. Arzu eden vatandaşlarımızın ise, kira bedellerini kurum tarafından karşılanacak. Bu çalışma sağlıklı bir şekilde yapılırsa inşallah bir daha bu tür seller can kaybına neden olmayacak. Trabzon’da dere ağızlarındaki riskli binaları yıkıp meseleyi çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:37
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