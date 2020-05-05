  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı, 3 mahalledeki uygulama kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:52:03 -
Trabzon'da bir apartman karantinaya alındı, 3 mahalledeki uygulama kaldırıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Geçitli, Onurlu ve Balaban mahallelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan karantina sona ererken, Arsin ilçesinde bir apartman karantinaya alındı.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Arsin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs tarihli kararıyla, Yeşilyalı Mahallesi 342 Sokak'ta bulunan Uğur Apartmanı'nın karantina altına alındığı belirtildi.

Hayrat ilçesindeki 3 mahallede karantina süresinin sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Mayıs tarihli kararıyla Hayrat ilçesi Geçitli Mahallesi'nin tamamında, Hayrat ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 5 Nisan tarihli kararıyla da Onur Mahallesi ve Balaban Mahallesi'nde (Hamzalı mevkisi hariç) karantina sona ermiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı