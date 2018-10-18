Trabzon'da 79 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu

Çaykara ilçesindeki Hanırmak Yaylası’nda yaşayan Saniye İkinci (73), 31 Temmuz tarihinde kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamayınca çalışmalar durduruldu. Geçtiğimiz gün ilçedeki Eğrisu Yaylasında bulunan Gençlik Kampı yakınlarında İkinci’ye ait olduğu öğrenilen hırka ve çuvalın bulunmasıyla yeniden harekete geçen yetkililer, yaşlı kadının cesedine 79 gün sonra ulaştı. İkinci’nin cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.