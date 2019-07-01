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Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut Festivali yapıldı

Karadeniz bölgesinde çeşitli yerleşim alanlarında her yıl düzenlenen festivallere start verildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut Festivali yapıldı

Karadeniz bölgesinde çeşitli yerleşim alanlarında her yıl düzenlenen festivallere start verildi. Türk dünyasının ortak değeri Dede Korkut adına her yıl düzenlenen 6.uluslararası Trabzon Dede Korkut Bağaçhan Sanat Festivali üç gün süren etkinliklerle coşku içinde kutlandı.


Trabzon Maçka Boğaçhan Derneği tarafından her yıl organize edilen, 7. yüzyılda Dede Korkut destanlarından olan Boğaçhan destanının yaşandığı yaylada geleneksel hale getirilen Kültür ve Sanat Festivaline İran, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen şairler de katıldı.


Festivalin ilk günü Trabzon merkez Zağnos Vadisi’nde gerçekleştirildi. Yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen şairler şiir söylentilerinin yanında Karadenizli sanatçılar sahne aldı. Festivalin ikinci gününde ‘Dede Korkut Boğaçhan ‘ ile ilgili araştırmacıların verdikleri konferanslarla devam etti.


Uluslararası Boğaçhan Festivali’nin son gününde Dede Korkut hikâyelerinin bulunduğu Maçka (Boğaç) Üçgedik Yaylası’nda Büyük Harman Mevkii’nde yapılan şenliğe Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen binlerce vatandaş yoğun katılım sağladı.


Atalarımızdan miras kalan bu güzel topraklarda birlik ve beraberliğimizi sürdürmek ve beraber olmak çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Oratahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ”Bu toprakları bize emanet eden atalarımızın ilk yerleşim yeri olan Boğaçhan’da bu kültürü yaşamak ve yaşatmak, yeni nesillere aktarmak için bizlere büyük sorumluluk düşüyor” ifadesini kullanırken, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise ”Burada bulunan binlerce insanın kültürümüze ne kadar sahip çıktığının bir göstergesi bu. Kültürümüzde yaylacılık, tarihi geçmiş ve horon önemli bir yer tutuyor. Bu şenliklerin nesilden nesile devam edeceğine inanıyorum” dedi.


Protokol konuşmalarının ardından, Karadeniz şarkılarının söylendiği etkinlikte yöresel kıyafet giyen vatandaşlar kemençe, davul ve zurna eşliğinde horon oynadı. Horon halkasına Ortahisar Belediye Başkanı Av.Metin Genç girerek uzun süre horona eşlik etti. Şairler şiirler okudu. Festivale katılan vatandaşlar, Dede Korkut ve Boğaç Han´ı aslına uygun kostümlerle canlandıranlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
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