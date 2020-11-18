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Yerel Trabzon’da 50 ton hamsiye el konuldu
Yerel

Trabzon’da 50 ton hamsiye el konuldu

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkların belirlenen ölçü limitlerinin altında avlanmasının önüne geçmek, avlananların ise satışını engellemek için denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:25:00 -
Trabzon’da 50 ton hamsiye el konuldu

Ekipler, balıkçıların karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balık hali ile perakende satış yapılacak yerlerde denetim yaptı. Denetimlerde, üç araçtaki toplam 50 ton hamsiye el koydu. El konulan balıklar işleme fabrikalarına gönderilirken, nakleden kişilere ise para cezası uygulandı.

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