Trabzon’da 5 bin 616 haneye temizlik desteği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin “Evde Temizlik Hizmeti” projesi kapsamında, Nisan 2024’ten bu yana 5 bin 616 hanede yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara destek verildi.

Trabzon’da kendi evini temizleyecek gücü olmayan yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlar için başlatılan destek büyüyor.

 

2024 yılında başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Evde Temizlik Hizmeti" projesi, temizlik yapmaya gücü yetmeyen yaşlı ve özel gereksinimli bireylere büyük kolaylık sağlıyor. Temizlik yapma imkanı olmayan bireylerin desteklendiği hizmet, şehir genelinde düzenli olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda 2024 yılının Nisan ayından bu yana 5 bin 616 hanede temizlik çalışması gerçekleştirildi.

 

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını sağlıklı ve hijyenik kılmak için yaptığımız çalışmalar, aynı zaman da onlara verdiğimiz kıymetin de göstergesidir. Dezavantajlı vatandaşlarımızın, yalnız olmadıklarını bilmelerini ve kendilerini değerli hissetmelerini çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

