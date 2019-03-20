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Trabzon’da 39 adet tarihi çeşme hayat bulacak

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, ilçede sınırları içinde yıllarca kaderine terk edilmiş 39 adet tarihi çeşmenin aslına uygun olarak restore edileceğini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:51
Trabzon’da 39 adet tarihi çeşme hayat bulacak

Cumhur İttifakı Ortahisar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Metin Genç, ilçede sınırları içinde yıllarca kaderine terk edilmiş 39 adet tarihi çeşmenin aslına uygun olarak restore edileceğini söyledi.


Çeşmelerin Türk-İslâm medeniyetinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirten Başkan Genç, tarihi çeşmelerin onarılması için gerekli etüt çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Başkan Genç, "Osmanlı gittiği her yere mimarisini ve sanatını da götürmüş. Çeşmeler, medreseler, türbeler, hanlar ve kervansaraylar medeniyetimizle özdeşleşmiş yapılar. İlçemizde Osmanlı medeniyetinden günümüze miras kalan çok sayıda tarihi eser var. Ortahisar ilçesinde 39 adet tescilli tarihi çeşme bulunmakta. Maalesef, yıllarca ihmal edilmiş, kaderine terk edilmiş çeşmelerimiz şu anda perişan bir durumda. Bunları bir bir tespit ederek gerekli etütleri yaptık. Her biri için ayrı ayrı projeler hazırladık. İnşallah, yeni dönemde öncelikli olarak 13 tanesini restore ederek ilçemize kazandıracağız. Daha sonra da diğer çeşmelerimizi onararak onlara yeni bir hayat vereceğiz. Diğer yandan Tarihi Hasan Paşa Hamamı’nın belediyemize tahsisi tamamlandıktan sonra orayı da güzel bir kültür sanat merkezi haline getireceğiz. Ecdadımızın bize yadigâri olan bütün tarihi eserlerimize sahip çıkarak, bakım, onarım ve restorasyon dahil her türlü çalışmayı ivedilikle yerine getireceğiz" diye konuştu.


Tarihi çeşmeleri geçmişin parmak izleri olarak niteleyen Başkan Genç, tarihi çeşmelerin ihya edilip yeniden akar duruma getirilmesi için TİSKİ ortaklaşa çalışma yürütüleceğini belirterek, "Dört bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon’da bu eserlerin gün yüzüne çıkarılmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kaybolmaya yüz tutmuş çeşmelerimizin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüteceğiz. Mevcut çeşmelerin onarılması yanında, yerinden edilmiş çeşmelerin yerleştirilmesi için de çalışmalar yürüteceğiz. Geçmişin parmak izi olan çeşmelerimizi geleceğe taşımanın en önemli görevimiz olduğu bilincindeyiz. Böylece farkındalık oluşturarak yeni nesillerimize medeniyetimize ait değerleri tanıtacağız, hem de turistler için bakılıp, görülmesi gereken eserler ortaya çıkarmış olacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:51
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