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Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin üzerinde kitap bulunuyor

Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin üzerinde kitap bulunduğu, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci başına yaklaşık 3 kitap düştüğü belirtildi.

29 Mart 2019 Cuma 10:37
Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin üzerinde kitap bulunuyor

Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin üzerinde kitap bulunduğu, ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci başına yaklaşık 3 kitap düştüğü belirtildi.


Kütüphane Haftası dolayısıyla Avrasya Üniversitesi Girişimcilik-Yenilikçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Murat Şahin tarafından, öğrencilere yönelikolarak Trabzon Muhibbi Edebiyat Müzesinde “Sosyal Kalkınmada Kütüphanelerin Önemi ve Muhibbi Kütüphanesinin Yeri” konulubir söyleşi gerçekleştirildi.


Şahin söyleşide, Trabzon’un son yıllarda göç vermekten ziyade göç alan ve iktisadi açıdan kalkınan bir şehir konumuna geldiğini belirterek şehrin tarihinde hep cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.Şahin, “Harikalar diyarı şehrimizde, toplam nüfus 800 bini üzerinde olup ortalama aile büyüklüğü 3 ila 4 kişi arasındadır. Son yıllarda göç vermekten ziyade göç alan ve iktisadi açıdan kalkınan bir şehir konumuna gelmiştir. Şehrimizde, şimdilerde turizm ve turizme dayalı sektörlerin gelişmesi ile Trabzon’da işsizliğin azalması gözlemlenmiştir. Sosyal açıdan çeşitlilikleri barındıran ilimiz, 400 yıl önce Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de geniş yer bulmuştur” dedi.


Şahin, Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin üzerinde kitap bulunduğunu hatırlatarak “Şehrimizde 40 binin üzerinde ilkokul öğrencisi eğitim ve öğretimin ilk basamaklarına adım atmaktadırlar. İkinci basamakta yer alan ortaöğretimdeki öğrenci sayısı da 55 bini üzerindedir. Bu sayılar nezdinde ilkokulda öğretmen başında düşen öğrenci sayısı şehrimizde 14 iken ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 11’dir. Çeşitli kaynaklara erişme konusunda öğrenciler için ilimizde 18 kütüphane ve 300 binin üzerinde kitap bulunmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci başına kentimizde yaklaşık 3 kitap düşmektedir. Her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin yaklaşık 3 katı kadar kişide ilimizdeki kütüphanelerden istifade etmektedir. Bu sayılara lise ve üniversite öğrencileri dâhil edilmemiştir. Çünkü eğitim ve öğretimin ilk iki basamağında kütüphaneler kalıcı değerler oluşturur. Nitekim Kütüphane Haftası etkinliklerinde kütüphanelerin en yoğun ziyaretçileri her zaman ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri olmuştur. İlimizde de bu durum rahatça gözlemlenmektedir.


Kütüphaneler ile birlikte harikalar diyarı şehrimiz de, 10’un üzerinde tiyatro salonunda son 5 yıldaki seyirci ortalaması 90 bini üzerinde olup 29 sinema salonunda 800’bin seyirci bu mekânları ziyaret etmiştir. Bu sayılarında artış göstermesi kalkınma dinamiklerimizi etkileyen diğer unsurlardır. Çünkü sosyal kalkınma ile ekonomik kalkınma doğrudan ilişkilidir. Sosyal açıdan entelektüel bilgi birikimi ve kazanımların kütüphane, tiyatro, sinema ve diğer sanatsal faaliyetlerle toplumda nüfuz bulması daha kolaydır” diye konuştu.


Şahin, Trabzon Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesinin ilin sosyal kalkınma açısından rolünün önemine değinerek “Gençlerimiz, Trabzonlu yazarlara ait kitaplarla ve onların biyografilerini yansıtan eşyalarla ilimizdeki bu müzede tanışmaktadır. Ayrıca kentimizin estetik kültürünü yansıtarak, tarihsel dokuyu ziyaretçilerine aşılayıp, Türk edebiyatına olan aşkı da bir başka körüklemektedir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:37
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