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Trabzon’da 14 yılda 16 milyon yavru alabalık orman içi sulara bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında Çaykara Taşkıran Solaklı Deresine 10 bin adet alabalık yavrusu bırakıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:29
Trabzon’da 14 yılda 16 milyon yavru alabalık orman içi sulara bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında Çaykara Taşkıran Solaklı Deresine 10 bin adet alabalık yavrusu bırakıldı.


Alabalık salıverme etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadir Başçınar,ile Çaykara Taşkıran Mustafa Özer Ortaokulu öğrencileri katıldı.


14 yılda 16 milyon yavru alabalık sularla buluştu


Vali Ustaoğlu burada yaptığıolduğu konuşmasında, Trabzon’da 2005 yılından bugüne kadar 16 milyon adet yavru alabalık orman içi sularla buluştuğunu belirterek“Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesi kapsamında Trabzon’da 2005 yılından bugüne kadar 16 milyon adet yavru alabalık orman içi sularla buluşmuştur. Bugün burada da öğrencilerimizle birlikte 10 bin adet yavru alabalığı Çaykara ilçemizin Taşkıran Solaklı deresine salımını gerçekleştirdik. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta da, “Doğa Koruma ve Milli Parklar 12 Bölge Müdürlüğü olarak orman içi suların ala balıklandırılması projesi kapsamında Çaykara Taşkıran Solaklı Deresi’ne 10 bin adet yavru alabalık salımı gerçekleştirdik. Proje kapsamında çalışılmakta olan su kaynaklarından biri de Uzungöl ve bağlı akarsu kollarıdır. 2019 yılında 240 bin adet doğal alabalık yavrusu salımı planlanmaktadır” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, öğrenciler ve beraberindekilerle birlikte Taşkıran Solaklı Deresi’ne 10 bin adet yavru alabalık salıverdi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:29
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