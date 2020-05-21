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Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:18:02 -
Trabzon'a çay hasadına gitmek için 7 bin 769 üretici başvurdu

TRABZON (AA) - Trabzon dışındaki 7 bin 769 çay üreticisi, hasat amacıyla kente gelmek için başvuru yaptı.

Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 19 bin 216 çay üreticisi bulunuyor.

Söz konusu üreticilerden Trabzon dışındaki 7 bin 769 kişi, hasat amacıyla kente gelmek için seyahat izin belgesine başvurdu.

Kente gelmek isteyen üreticilerden 1226'sının başvurusu onaylandı.

Üreticilerin başvurularının onaylanması çalışmaları sürüyor.

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