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Gündem Trabzon’a acil inen Kuveyt uçağında bomba arandı
Gündem

Trabzon’a acil inen Kuveyt uçağında bomba arandı

Kuveyt'te bir uçakta bomba olduğu yönünde yapılan ihbar nedeniyle Kuveyt'ten kalkan havadaki tüm uçakların uygun havalimanlarına acil iniş yapmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:53:00 -
Trabzon’a acil inen Kuveyt uçağında bomba arandı

Kuveyt-Trabzon seferini yapan 51 yolcu ve 6 mürettebatı bulunan CZR-314 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı da saat 11.18’de Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

Uçakta ve yolcuların valizlerinde bomba imha uzmanlarınca yapılan aramalarda, herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanılmadığı belirtildi. Uçağın yeniden Kuveyt’e hareket edeceği öğrenildi.

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