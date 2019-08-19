Trabzon’a 17 yılda 17.5 milyon yerli ve yabancı turist geldi

Doğu Karadeniz Bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Trabzon’u son 17 yılda yerli, 14milyon 318 bin 934, yabancı 3 milyon 200 bin 625 olmak üzere toplam 17 milyon 546 bin 575 kişi ziyaret ederken, 17 yılda ziyaretçi sayısı yaklaşık 5 katına çıktı.

2002 yılında Trabzon’u yerli ve yabancı olmak üzere toplam 353 bin kişi ziyaret ederken 2018 yılında ise yaklaşık 5 kat artarak 1 milyon 766 bin rakamına ulaştı. Bu yılın 7 aylık döneminde ise Trabzon’u 626 bin yerli ve yabancı turistziyaret etti.

17 yılda 17.5 milyon turist

Trabzon’a özellikle son yıllarda Körfez ülkelerinden gelenler turist sayısında önemliartış olurken 2019 yılının 7 aylık döneminde Trabzon Havalimanına gelen yabancıuçak sayısı 884 olarak gerçekleşti.2018 yılında ise bu sayı bin 163 olarak kayıtlara geçti. Yıllara göre gelen yerli ve yabancı turist sayısı; 2002 yılında yerli 325 bin 176, yabancı 27 bin 870 olmak üzere toplam 353 bin 46. 2003 yılında yerli 372 bin 107, yabancı 35 bin 621 olmak üzere toplam 407 bin 728. 2004 yılında yerli 390 bin 13, yabancı 47 bin 34 olmak üzere toplam 437 bin 47. 2005 yılında yerli 415 bin 553, yabancı 53 bin 125 olmak üzere toplam 468 bin 678. 2006 yılında yerli 405 bin 221, yabancı 50 bin 606 olmak üzere toplam 455 bin 827.2007 yılında yerli 421 bin 314, yabancı 62 bin 120 olmak üzeretoplam 483 bin 434. 2008 yılında yerli 442 bin 18, yabancı 89 bin 425 olmak üzere toplam 531 bin 443. 2009 yılında yerli 460 bin 876, yabancı 75 bin 626 olmak üzere toplam 536 bin 502. 2010 yılında yerli 508 bin 517, yabancı 90 bin 412 olmak üzeretoplam 598 bin 929. 2011 yılında yerli 1 milyon 28 bin 693, yabancı 201 bin 585 olmak üzeretoplam 1 milyon 230 bin 278. 2012 yılında yerli 1 milyon 185 bin 531, yabancı 250 bin 519olmak üzere toplam 1 milyon 436 bin 50. 2013 yılında yerli 1 milyon 214 bin 565, yabancı 290 bin 842 olmak üzere toplam 1 milyon 505 bin 407. 2014 yılında yerli 1 milyon 356 bin 54, yabancı 313 bin 30 olmak üzeretoplam 1 milyon 669 bin 84. 2015 yılında yerli 976 bin 678, yabancı 350 bin 157 olmak üzere toplam 1 milyon 326 bin 835. 2016 yılında yerli 1 milyon 889 bin 250, yabancı 260 bin 800 olmak üzeretoplam 2 milyon 150 bin 50. 2017 yılında yerli 1 milyon 737 bin 69, yabancı 453 bin 74 olmak üzere toplam 2 milyon 190 bin 143. 2018 yılında yerli 1 milyon 190 bin 299, yabancı 575 bin 795 olmak üzere toplam 1 milyon 766 bin 94 kişi Trabzon’u ziyaret etti. 17 yılda ise yerli 14milyon 318 bin 934, yabancı 3 milyon 200 bin 625 olmak üzere toplam 17 milyon 546 bin 575 kişi Trabzon’u ziyaret etti.

Yaklaşık 6 milyon 500 bin kişi geceledi

Trabzon’da 2018 yılından bu yılın Temmuz ayına kadar Trabzon’da 6 milyon 444 bin 14 kişi geceleme yaparken en fazla geceleme yerli turistler yaptı. 2018 yılında geceleme yapan yerli sayısı 1 milyon 190 bin 299 olurken yabancı sayısı ise 575 bin 795 olarak gerçekleşti. 2018 yılında toplam geceleme yapan turist sayı 4 milyon 266 bin 503 olarak gerçekleşirken 2019 yılının Temmuz ayı itibari ile yerli geceleme sayısı386 bin 183, yabancı 239 bin 828 olmak üzere toplam 626 bin 11 olarak belirlendi.

Yaklaşık 36 bin yatak kapasitesi

Trabzon’da toplam 602 tesis sayısı bulunurken bu tesislerin toplam yatak kapasitesinin ise 35 bin 951 olduğu öğrenildi. Buna göre Trabzon’da, turizm işletmesi ve yatırım belgeli tesis sayısının 97, yatak sayısının 12 bin 534 olduğu belirtilirken, belediye belgeli tesis sayısının 365, yatak sayısının ise 17 bin 362 olduğu kaydedildi. Uzungöl Turizm Bölgesinde tesis sayısı 140, yatak sayısı ise 6 bin 55 olurken toplam tesis sayısının 602, yatak sayısının da 35 bin 951 olduğu öğrenildi.

Son 9 yılda uçakla yaklaşık 28 milyon 500 bin kişi geldi

Trabzon’a son 9 yılda havayoluyla gelene turist sayısı 28 milyon 446 bin 32 olurken son 2 yıldır en fazla uçak Suudi Arabistan’dan geldi. Trabzon’a 2010 yılından 2018 yılına kadar iç hatlardan gelen yolcu sayısı 27 milyon 303 bin 725 olurken dış hatlardan gelen giden yolcu sayısı ise 1 milyon 142 bin 307 olmak üzere toplam 28 milyon 446 bin 32 olarak gerçekleşti. 2018 yılında gelen yabancı uçak sayısı bin 163 olurken2019 yılının Temmuz ayı itibariyle gelen yabancı uçak 884 olarak gerçekleşti. 2019 yılında şu ana kadar 329 rakamıyla en fazla Suudi Arabistan’dan gelirken geçen yılda ise yine 418 uçak en çok Suudi Arabistan olmuştu.