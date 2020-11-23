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Spor Trabzon yerel basınında galibiyet sevinci ve teknik direktör Avcı'ya övgü
Spor

Trabzon yerel basınında galibiyet sevinci ve teknik direktör Avcı'ya övgü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:28:47 -
Trabzon yerel basınında galibiyet sevinci ve teknik direktör Avcı'ya övgü

TRABZON (AA) - Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a ve yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'ya övgü yağdırdı.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ligde 5 hafta sonra galibiyet elde eden Trabzonspor için ilk sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinci fotoğrafıyla "Hayata dönüş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Trabzonspor, ligde tam 56 gün sonra yeni teknik direktörü Avcı ile güldü", "Zor oldu ama 3 puan oldu", "Hoş geldin Avcı" ve "Özlemiştik" değerlendirmesine yer verdi.

Karadeniz gazetesi ise ilk sayfasında "Fırtına geri döndü", arka sayfasında "Oh be! Galibiyet ne güzelmiş" ve "Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı hasret bitti" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de birinci sayfasında "Ekuban ile bağlan hayata" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada "Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, Trabzonspor'u ipten aldı" ve "Yağmur adam" başlıklarına yer verildi.

Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile açılan yeni sayfada ilk maçında 3 puanı yazdı" ve "Akyazı'da fırtına koptu" başlıklarına yer verdi. Son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "Avcı'dan sihirli dokunuş" ve "Trabzonspor ilk golü 16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz baskı yedi ama maçı tutup çok özlediğimiz 3 puanı kazandı." ifadelerini kullandı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Ohh be 3 puan ne güzel" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazete son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Av mevsimi başladı" ve "Fırtına 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi" başlıklarını kullandı.

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