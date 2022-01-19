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Ekonomi Trabzon ve Rize’den 12 ülkeye Türk somonu ihracatı
Ekonomi

Trabzon ve Rize’den 12 ülkeye Türk somonu ihracatı

Trabzonlu ve Rizeli firmalar tarafından 2021 yılında 12 ülkeye 6 bin 776 ton Türk somonu ihraç edilerek 35.5 milyon dolar gelir sağlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 22:29:00 -
Trabzon ve Rize’den 12 ülkeye Türk somonu ihracatı

En büyük pazarlar ise Rusya, Vietnam, Japonya ve Çin oldu. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzonlu ve Rizeli firmaların ABD, Kanada ile Tayland’a da Türk somonu satmaya başladıklarını kaydetti. Gürdoğan, yetiştiricilikte halen bürokrasi ve kamu kurumları kaynaklı sorunların bulunduğunu belirterek, “Yurtdışından büyük talep alınıyor. Ancak mevcut üretim, kafes yetiştiriciliği talebi karşılayamıyor” diye konuştu.

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