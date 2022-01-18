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Ekonomi Trabzon ve Rize'den 12 ülkeye 35,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
Ekonomi

Trabzon ve Rize'den 12 ülkeye 35,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

İhraç edildiği ifade edilen açıklamada, en büyük pazarın ise sırasıyla Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 13:08:00 - 2022-01-18 13:10:26
Trabzon ve Rize'den 12 ülkeye 35,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi

Trabzon ve Rize'de faaliyet gösteren firmalar tarafından 12 ülkeye 6 bin 776 ton Türk somonu ihraç edilerek 35,5 milyon dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamada, yurt dışı pazarlarda Türk somonu olarak marka haline gelen Gökkuşağı alabalığı ihracatının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Trabzon ve Rize'den 2021 yılında 12 ülkeye 6 bin 776 ton karşılığı 35,5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildiği ifade edilen açıklamada, en büyük pazarın ise sırasıyla Rusya Federasyonu, Vietnam, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yeni ihraç pazarları arasında ABD, Kanada ve Tayland gibi uzak pazarların yer almasının önemli olduğunu bildirdi.

Gürdoğan, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen somon yetiştiriciliğinde halen bürokrasi ve kamu kurumları kaynaklı sorunların bulunduğunu belirterek, yurt dışından büyük talep alındığını ancak mevcut üretimin yani kafes yetiştiriciliğinin talebi karşılayamadığını ifade etti.

 

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