Trabzon ve Ordu'da kısıtlamanın son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı

TRABZON (AA) - Trabzon ve Ordu'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son günde de sessizlik hakim oldu.



İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.



Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de polis ekipleri ve görevliler dışında, şehrin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere, tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim.



Uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kişileri kontrol ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.



- Ordu



Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sükunet hakim.



Kısıtlama kapsamında Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kesimi boş kaldı.



Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.



Uygulama noktalarında görevli polis memurları ve bekçiler geçen araçları denetlerken, ekipler araçtakilerin sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığına bakıyor.



Sokaklarda belediye ekiplerinin çalışması sürerken, fırıncılar da mahalle mahalle gezerek ekmek ve pide dağıtımı yaptı.

Kentte sokak hayvanları ise gönüllü vatandaşlar ve belediyeler tarafından beslendi.



