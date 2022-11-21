  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak!
Aktüel

Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak!

Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:30:00 -
Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak!

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri fakültelerine birer profesör atanacak.

Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerinde ikişer, İlahiyat Fakültesinde ise bir doçent görevlendirilecek.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine üç, İlahiyat Fakültesine iki, Fatih Eğitim Fakültesi ile Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'na da bir doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 2 Aralık'a kadar "personel.trabzon.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23