Trabzon Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 16.02.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, takvimde belirtilen tarihte işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (İki) katı kadar yedek belirlenecek olup asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

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