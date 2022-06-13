Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

4) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 27.06.2022

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