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Ekonomi Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Trabzon Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi kapsamında öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 15:40:00 -
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak  adayların  657  sayılı  Kanunun  48’inci  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Trabzon  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

2) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 23’üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS’den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

4) Üniversitemiz  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönerge”sine  istinaden;  doçentlik  kadrolarına  başvuranlardan  doçentlik  unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar, müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadro atamaları yapılmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 27.06.2022

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