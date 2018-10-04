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Trabzon Sürmene'de fabrika yangını!

Sürmene'de süt ürünleri yapan fabrikada yangın çıktı.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:05
Trabzon Sürmene'de fabrika yangını!

TrabzonSürmene'de süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

İlçenin Küçükdere mevkiinde bulunan süt ürünleri imalatı yapan bir fabrikada bugün sabah saat 08.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın çatısında çıkan yangın nedeniyle çalışan işçiler hemen fabrikayı boşaltarak dışarı çıktı. Çatıda çıkan yagının bir anda fabrikanın tamamını sararken, çıkan yangına Trabzon Büyükşehir, Sürmene ve Of Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman tabakası kapladı.

Yangını duyan işçilerin aileleri fabrikaya gelerek bilgi almaya çalışırken, işçiler yangının bir anda çatıdan çıktığı ve dışarı çıktıklarında yangının tüm fabrikayı sardığını belirttiler. 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:05
  1. Trabzon
  2. yangın

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