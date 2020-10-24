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Aktüel "Trabzon Su Temini Projesi"nde 25 kilometre ilerleme sağlandı
Aktüel

"Trabzon Su Temini Projesi"nde 25 kilometre ilerleme sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:34:52 -
"Trabzon Su Temini Projesi"nde 25 kilometre ilerleme sağlandı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin en büyük ilçesi Ortahisar'ın 565 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilenmesi için başlatılan projede 25 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar'ın içme suyu şebekesinin yenilenmesi amacıyla Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresince sağlanacak 15 milyon 553 bin 650 avroluk bütçeyle hayata geçirilen projeyle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Zorluoğlu, yüklenici firma yetkilileriyle Akyazı'daki şantiye alanında gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Trabzon için tarihi bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Ortahisar ilçesine 565 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi kazandıracak projeye Beşirli ve Kalkınma mahallelerinden başlandığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüklenici firmamız 154 personel, 104 iş makinesi ile günde 580 metre boru imalatı gerçekleştiriyor. Günlük 700 metre ortalama ilerleme yakalandığında 2023 yılı sonuna kadar iş teslimi yapılacak. Gayet organize bir iş yapılıyor. Çalışma sonrası bozulan yollar anında betonlanıyor. Vatandaş şikayetlerini en aza indirmek adına gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Projede şimdiye kadar toplamda 25 kilometrelik ilerleme kaydettik."

Zorluoğlu, meydan bölgesindeki çalışmalara aralık itibarıyla başlanmasının planlandığını, bölgede yapacakları çalışmayla 70 kilometrelik hattı 4 ayda tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

Proje kapsamında, 25 bin 900 abone bağlantısı, 259 kilometre abone bağlantı borusu, 16 akış ölçme odası, 96 basınç düşürme vana odası, 7 bakiye klor ölçüm odası, yatay delgi ile 253 metre kara yolu geçişi, 477 metre askıda köprü geçişi ve 1312 yangın musluğu ile 30 içme suyu deposu yapılacağı kaydedildi.

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