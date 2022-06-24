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Ekonomi Trabzon Ortahisar’da araziler ihale ile satılacak
Ekonomi

Trabzon Ortahisar’da araziler ihale ile satılacak

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait Trabzon ili, Ortahisar ilçesi Sayvan mahallesinde ilanla satışı duyurulan taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 15:12:00 -
Trabzon Ortahisar’da araziler ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale, 07.07.2022 tarihinde Perşembe günü, 11.00 başlangıç saatinde Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Satış ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün  içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan satış bedelini ve  satış bedeli üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisini, peşin olarak ödeyecektir.    

İstenilen belgeler, en geç 07.07.2022 Perşembe günü 10:00 a kadar  Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir.

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