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Gündem Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonu
Gündem

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonu

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:40:00 -
Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonu

Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, kurdukları şirketlerle kar payı vermek maksadıyla oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla birçok kişiden 450 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, B.Ş'nin birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak, insanları kar payı vermek maksadıyla oluşturulan "saadet zinciri" yapılanmasıyla dolandırdığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında şirket sahibi kadının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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