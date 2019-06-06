Trabzon lise taban puanları 2019 Trabzon lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Trabzon lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Trabzon lise yüzdelik dilimleri 2019.

ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi taban puanları 2019

YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi taban puanları 2019

AKÇAABAT / Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi taban puanları 2019

BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen LisesiFen Lisesi taban puanları 2019

OF / Solaklı Fen Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

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