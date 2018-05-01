Trabzon hurmasından cilt maskesi nasıl yapılır?
Halk dilinde Trabzon hurması olarak bilinen yaş hurmanın içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kuru cildinize gerekli olan nemi ve parlaklığı kazandırdığını biliyor muydunuz?Sizler için hurma maskesi nasıl yapılır araştırdık…01 Mayıs 2018 Salı 11:51
MALZEMELER
1 adet yaş hurma
1 yumurtanın sarısı
Yarım çay kaşığı kayısı yağı
Yarım çay kaşığı bal
1 çay kaşığı patates nişastası
YAPILIŞI VE UYGULANIŞI
Hurmanın kabuklarını soyup blenderda ezin üzerine diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.
Karışımı temiz yüzünüze 3 kat kalın bir tabaka halinde sürün ve 20 dakika kurumasını bekleyin.
Kuruyan maskeyi ılık su ile temizleyin.
Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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