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Trabzon hurmasından cilt maskesi nasıl yapılır?

Halk dilinde Trabzon hurması olarak bilinen yaş hurmanın içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kuru cildinize gerekli olan nemi ve parlaklığı kazandırdığını biliyor muydunuz?Sizler için hurma maskesi nasıl yapılır araştırdık…

01 Mayıs 2018 Salı 11:51
Trabzon hurmasından cilt maskesi nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 adet yaş hurma

1 yumurtanın sarısı

Yarım çay kaşığı kayısı yağı

Yarım çay kaşığı bal

1 çay kaşığı patates nişastası

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI

Hurmanın kabuklarını soyup blenderda ezin üzerine diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın.

Karışımı temiz yüzünüze 3 kat kalın bir tabaka halinde sürün ve 20 dakika kurumasını bekleyin.

Kuruyan maskeyi ılık su ile temizleyin.

Bu maskeyi haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:51
  1. hurma
  2. Cilt Maskesi
  3. cilt bakımı
  4. sağlık
  5. kadın

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