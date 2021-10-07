Trabzon Havalimanı'nda panik! Bomba ihbarı yapıldı
Kuveyt'ten kalkan bir yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Trabzon'a iniş yapan uçakta yolcular tahliye ediliyor.
Trabzon Havalimanı'nda sıcak dakikalar yaşanıyor. Bir yolcu uçağına bomba ihbarının yapılmasının ardından havalimanında teyakkuz haline geçildi. Güvenlik önlemleri artarken yolcular tahliye edilmeye başlandı. Bomba imha uzmanı ekiplerin de uçakta arama yapacağı bildirildi.
Öte yandan TRT Haber'in haberine göre; Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.