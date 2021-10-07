  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trabzon Havalimanı'nda panik! Bomba ihbarı yapıldı
Gündem

Trabzon Havalimanı'nda panik! Bomba ihbarı yapıldı

Kuveyt'ten kalkan bir yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Trabzon'a iniş yapan uçakta yolcular tahliye ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:41:00 -
Trabzon Havalimanı'nda panik! Bomba ihbarı yapıldı

Trabzon Havalimanı'nda sıcak dakikalar yaşanıyor. Bir yolcu uçağına bomba ihbarının yapılmasının ardından havalimanında teyakkuz haline geçildi. Güvenlik önlemleri artarken yolcular tahliye edilmeye başlandı. Bomba imha uzmanı ekiplerin de uçakta arama yapacağı bildirildi.

Öte yandan TRT Haber'in haberine göre; Kuveyt'ten bu sabah havalanan Jazeera Havayolları'na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay