Trabzon Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş kapılarında belirlenen alanlara iki sandık konuldu. Oy verme işlemi öncesinde sandık kurulu üyeleri kontrollerinin yanı sıra zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan ve seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, dış hatlar terminaline gelerek pasaport ve kimliklerini ibraz edip oylarını kullandı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan Erdoğan Yazıcı, AA muhabirine, emekli olmasının ardından Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Önümüzdeki ay yeniden yurt dışına gideceğim. Ne zaman geleceğim de belli olmadığından erkenden oyumu kullanmak istedim. Hayırlısıyla vatandaşlık görevimizi yaptık. 5 sene önce yine burada oy kullanmıştım. Allah hayırlısı neyse onu versin." diye konuştu.

Hüseyin Yıldırım ise seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İyi olan kazansın. Daha önce Almanya'da oy kullanmıştım, ilk defa Türkiye'de oy kullanıyorum. Oy kullanmak için de Of ilçesinden geldim. Her Türk vatandaşı görevini yapmak zorunda." dedi.

Oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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