Trabzon Havalimanı’nda olan uçak kazası ortalığı karıştırdı: pilotlar birbirini suçladı! Tüm Türkiye konuşuyor...

Ankara - Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları’na ait, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 günü Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu.

Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı.

20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu.

Kaza ile ilgili 10 yolcu şikayetçi oldu, diğerleri ise şirket ile uzlaştı.

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Pilotlar Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz 52) hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PİLOT AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Trabzon 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2’nci duruşması görüldü. Duruşmaya sanık olarak yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz’un avukatları katıldı.

Meydana gelen kazada uçaktaki yolcuların yaralanmasına ilişkin delil bulunmadığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunan avukatlar, Trabzon Havalimanı’ndaki pist kenarlarında gerekli mesafenin de yetersiz olduğunu öne sürdü.

BİRİNCİ PİLOTUN AVUKATI, İKİNCİ PİLOTU SUÇLADI

Duruşmada savunma yapan kaptan pilot Ender Bayraktar’ın Avukatı Salim Baki, uçaktaki yolcuların ilgili firmadan tazminat almak amacı taşıdığını iddia etti.

Havacılık kuralları gereği, inişi 2’nci pilot konumunda olan kişi tarafından yaptırıldığını söyleyen avukat Baki, “Taksi anında ise kumanda 1’inci pilota geçer. Müvekkilimin yardımcı pilotu ‘Ne yapıyorsun, tehlikeli işler yapıyorsun’ şeklinde uyardığı açıktır.” diye konuştu.

Trabzon Havalimanı’nda 90 metre olması gereken pist açıklığının, 53 metre olduğunu söyleyen Baki, “Bu hata kabul edilemez. Bu hususta Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) hakkında suç duyurusunda bulunulmasını, yolcular arasında yaralı olmaması nedeniyle de müvekkilimin beraatını talep ederiz. Müvekkilim Ender Bayraktar, 168 kişinin hayatını kurtaran bir kaptandır.” diye konuştu.

İKİNCİ PİLOTUN AVUKATI: BİRİNCİ PİLOT ‘KONTROL BENDE’ DEMEDİ

Yardımcı pilot İrfan Yavuz’un avukatı Hasan Özköse de iniş sonrası kaptan pilotun “Kontrol bende.” demesi gerekirken bunu söylemediğini öne sürdü.

Davanın iptalini talep eden Özköse, “Kazanın nedeni ilk olarak Trabzon’daki kulenin düşük görüş usullerinin uygulanması yönündeki talimatıdır. Bunun üzerine kaptan pilot 2’nci pilota düşük görüşte pas geçilmesi gerektiğini bilinç altında işliyor. O anda kaptan pilot kumandayı tutsaydı bu şekilde kaza gerçekleşmezdi. Uçakta sağ motordaki arıza uçağın yönünün değişmesine neden oldu. Pas geçme tuşunun basılı olması uçağın güvenli inişine engel değil. Bu durumda kaptan pilotun kontrolü alması gerekir fakat kaptan pilot ‘Kontrol bende’ demeden kontrolü alıyor; bu ses kayıtlarında da sabittir.” ifadelerini kullandı.

Özköse, “Basit yaralanmalar tazminat almak için yapılıyor. Feragatlar nedeniyle davanın reddini, müvekkillerimizin bir kusuru olmadığından da beraatını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Savunmaların ardından duruşma, cumhuriyet savcısının mütalaasını hazırlaması için ertelendi.