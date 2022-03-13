Kar yağışının etkili olduğu illerden peş peşe okul tatili haberleri geliyor. Son olarak Trabzon valiliğinden bir açıklama geldi. Peki, Trabzon okullar kaç gün tatil?

Trabzon hangi ilçeler okullar tatil | 14 Mart Trabzon okullar tatil mi valilik açıklaması

Trabzon’da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Trabzon’da eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.