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Trabzon Gazeteler Cemiyetinde bayramlaşma

Trabzon Gazeteler Cemiyeti bayramlaşma programı Suavi Kaptan Lokali’nde gerçekleştirdi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32
Trabzon Gazeteler Cemiyetinde bayramlaşma

Trabzon Gazeteler Cemiyeti bayramlaşma programı Suavi Kaptan Lokali’nde gerçekleştirdi. Bayramlaşma programına AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Basın İlan Kurumu Eski Genel Müdürü Mehmet Atalay ve gazeteciler katıldı.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük programına katılanların bayramlarını tek tek tebrik ederek "Herkesin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiğin insanların maddi ve manevi değerlerini paylaştığı günlerdir. Bizler de gazeteci meslektaşlarımızla her bayram olduğu gibi bu bayramda da bir aradayız. Hep birlikte acı günlerimizi paylaştığımız gibi bu güzel bayram günlerimizi de yine birlikte paylaşıyoruz. Bu günde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize de teşekkür ederim" dedi.


"Trabzon şehrimiz basın tarihi açısından köklü bir geçmişe sahip"


Bayramlaşma programına katılan AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi gazetecilerin bayramlarını tebrik ederek "Trabzon şehrimiz basın tarihi açısından köklü bir geçmişe sahip. Cemiyetimiz 1946 yılında kurulmuş olsada basın tarihi olarak altyapısı çok sağlam. Sizler bizi yeri geliyor övüyor yeri geliyor eleştiriyorsunuz. Yol gösteriyor yolumuzu açıyorsunuz, gözümüz, kulağımız ve sesimiz oluyorsunuz. Böylesi önemli bir sorumluluğu yerine getiren sizlerle Trabzon Gazeteciler cemiyetinde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman bizim yanımızda olan sesimizi ve çalışmalarımızı kamuoyuna duyuran gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür eder, hepinizin mübarek kurban bayramınızı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.


"Trabzon Gazeteciler Cemiyetimizin düzenlediği her programa mümkün oldukça katılmaya çalışıyorum"


Basın İlan Kurumu eski Genel Müdürü Mehmet Atalay ise "Trabzon Gazeteciler Cemiyetimizin düzenlediği her programa mümkün oldukça katılmaya çalışıyorum. Özellikle Bayramlaşma programlarında gazeteci meslektaşlarım ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gün yine güzel bir bayramlaşma programında sizlerleyim. Bütün gazeteci meslektaşlarımın bayramını tebrik ediyorum."şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:32
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