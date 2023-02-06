Trabzon deprem bölgesine 3 bin ekmek gönderdi
Trabzon'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 3 bin ekmek gönderildi.
Trabzon'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 3 bin ekmek gönderildi.
Valilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin ekmeğin yüklendiği araç ile su yüklü 4 tır yola çıktı.
Öte yandan, Rize'de de Fırıncılar Odası öncülüğünde il genelindeki fırınlarda bölgeye gönderilmek üzere ekmek hazırlandığı bildirildi.