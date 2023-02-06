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Gündem Trabzon deprem bölgesine 3 bin ekmek gönderdi
Gündem

Trabzon deprem bölgesine 3 bin ekmek gönderdi

Trabzon'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 3 bin ekmek gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 22:22:00 -
Trabzon deprem bölgesine 3 bin ekmek gönderdi

Trabzon'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara 3 bin ekmek gönderildi.

Valilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin ekmeğin yüklendiği araç ile su yüklü 4 tır yola çıktı.

Öte yandan, Rize'de de Fırıncılar Odası öncülüğünde il genelindeki fırınlarda bölgeye gönderilmek üzere ekmek hazırlandığı bildirildi.

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